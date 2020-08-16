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4 قتلى لطالبان في إقليم غزني

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- بواسطة أيمن الوشواش - صدت قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية هجوما شنته حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت كمائن أمنية بمنطقة أرزو كالان الواقعة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بشكل فعال وقتلت أربعة على الأقل من المهاجمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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