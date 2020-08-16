شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى لطالبان في إقليم غزني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدت قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية هجوما شنته حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت كمائن أمنية بمنطقة أرزو كالان الواقعة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بشكل فعال وقتلت أربعة على الأقل من المهاجمين.