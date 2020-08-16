4 قتلى لطالبان في إقليم غزني

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وذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت كمائن أمنية بمنطقة أرزو كالان الواقعة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.
وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بشكل فعال وقتلت أربعة على الأقل من المهاجمين.
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