شكرا لقرائتكم خبر تركيا تشن هجوما على بايدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس بشدة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، على خلفية تصريح دعا فيه للتعاون مع المعارضة لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكتب قالن، على موقع تويتر، إن تحليل بايدن «ينم عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق»، وشدد قالن، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، على أن «أيام إصدار التعليمات لتركيا قد ولت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن».

وتداولت وسائل إعلام أمس تصريح بايدن الذي كان أدلى به في ديسمبر الماضي.

وقال بايدن «ما زلت أرى أنه إذا ما انخرطنا (مع المعارضة) بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فإنه يمكننا دعم عناصر القيادة التركية التي لا تزال موجودة والحصول على المزيد منهم وتشجيعهم على مواجهة إردوغان وهزيمته».