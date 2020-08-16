تركيا تشن هجوما على بايدن

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وكتب قالن، على موقع تويتر، إن تحليل بايدن «ينم عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق»، وشدد قالن، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، على أن «أيام إصدار التعليمات لتركيا قد ولت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن».
وتداولت وسائل إعلام أمس تصريح بايدن الذي كان أدلى به في ديسمبر الماضي.
وقال بايدن «ما زلت أرى أنه إذا ما انخرطنا (مع المعارضة) بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فإنه يمكننا دعم عناصر القيادة التركية التي لا تزال موجودة والحصول على المزيد منهم وتشجيعهم على مواجهة إردوغان وهزيمته».
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