شكرا لقرائتكم خبر طائرة تركية تحمل مرتزقة جددا إلى مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت تركيا كل الدعوات الدولية لوقف التدخل العسكري ووقف تسليح الفصائل المتنازعة في ليبيا، وأفادت مصادر مؤكدة بهبوط طائرة شحن قادمة من تركيا أمس، وعلى متنها مرتزقة هبطت في مدينة مصراتة.

وكشف موقع «إيتاميل رادار» المتخصص أن طائرة عسكرية تركية، هبطت أمس في مطار مصراتة، قادمة من غازي عنتاب، ورجح أن يكون على متنها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين، مشيرا إلى أن لتركيا معسكرات تدريب في هذه المدينة لإعداد المقاتلين قبل نقلهم إلى ليبيا، للمشاركة في المعارك الدائرة هناك، بحسب ما كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد الجيش الليبي سابقا أن تركيا ما زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا ، لافتا إلى أنها بدأت بتحويل مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها وللانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، واتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة.

وأفاد المرصد السوري بأن تركيا أوهمت عشرات العناصر بأنهم سيخرجون في مهمة سهلة لحماية منشآت في قطر، إلا أنهم بعيد سفرهم، وجدوا أن التعليمات تغيرت، كما الوجهة.

وأوضح أن المخابرات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على العمل ضمن حماية مؤسسات مدنية في قطر، إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا اكتشفوا أن وجهتهم ليبيا بهدف دعم قوات وفصائل حكومة الوفاق في طرابلس.