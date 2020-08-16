حريق قرب منتجع في جزيرة الأثرياء كورفو

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أثينا: اندلع حريق في غابات صنوبر أججته رياح قوية الأحد على طول الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة كورفو اليونانية التي تحولت مقصدا للاثرياء.

وبدأ الحريق بالقرب من بلدة آييوس ستيفانوس المحاطة بالأحراج في منطقة إريميتيس، والتي تضم سكانا بارزين مثل عائلة روتشيلد.

وقالت السلطات إن عربات الإطفاء المدعومة بالطائرات انتشرت للتصدي للحريق في المنطقة التي وصفها الإعلام البريطاني بأنها "كنزينغتون" المطلة على البحر.

وكان صندوق الاستثمار "ان سي اتش كابيتال" ومقره نيويورك قد اشترى مساحة كبيرة من الأرض في إريميتيس عام 2016 بعد مساومة استمرت سنوات، بهدف بناء فندق خمس نجوم مؤلف من 90 غرفة إضافة الى مساكن فاخرة ومرفأ سياحي.

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ونتج من مشروع كاسيوبي الضخم تحالف غير متوقع بين ملاك الأراضي الأثرياء ونشطاء البيئة والسكان الذين عارضوا بناء المنتجع الذي بدأ العمل به في تموز/يوليو.

ويضم هذا التحالف الممول البريطاني ناثانيال روتشيلد، أحد أثرى مالكي العقارات في المنطقة والذي ينتمي الى العائلة المصرفية البارزة.

وتتكرر الحرائق خلال الصيف في اليونان، حيث تزيد درجات الحرارة على 30 درجة مئوية.

وفي يوليو عام 2018، تسبب حريق بمقتل 102 شخص في منتجع ساحلي في شمال شرق أثينا، في أسوأ مأساة مماثلة تشهدها اليونان في تاريخها الحديث.