يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
مدريد: على وقع هتافات "حرية"، تظاهر المئات الأحد في مدريد رفضاً لوضع الكمامة الالزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إسباني عملاق في ساحة بوسط العاصمة الاسبانية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "الفيروس غير موجود" و"الكمامة تقتل" و"لسنا خائفين".
الحكومات تغالي
وقالت بيلار مارتن (58 عاما) المتحدرة من سرقسطة (شمال شرق) إنها جاءت للمشاركة في التحرك لانها تعتقد أن حكومات العالم اجمع تغالي في عدد الاشخاص المصابين بهدف الحد من الحريات العامة. وصرحت "إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب".
ولوحظ أن عددا كبيرا من المتظاهرين لم يضعوا كمامات رغم أنها باتت إلزامية في الاماكن العامة في اسبانيا. وفي مرحلة اولى، فرض وضع الكمامة بداية أيار/مايو في وسائل النقل المشترك قبل أن يتم توسيع نطاق الاجراء في بلد ناهز فيه عدد الوفيات بكوفيد-19 29 الفا.
وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة بينها إغلاق النوادي الليلية وحظر التدخين في الامكنة التي يستحيل فيها التزام التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر المئات يتظاهرون في مدريد رفضاً للكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.