شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أكبر المعارضين التركيين يتجه لتأسيس حزب جديد لمواجهة سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي التركي جانداش تولجا إيشيك إن رئيس بلدية شيشلي السابق مصطفى سارجول، سيؤسس حزبًا جديدًا خلال الفترة القادمة. وقال الصحفي إيشيك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا أمكن إقناع سارجول فسيتم إعادة "حركة تغيير تركيا" وتحويلها إلى حزب سياسي وينضم إلى تحالف الأمة الكون من حزبي الشعب الجمهوري والخير.

ويعد مصطفى سارجول، رجل أعمال وسياسي تركي، سبق أن شغل منصب رئيس بلدية منطقة شيشلي في إسطنبول من 1999 إلى 2014، وترأس "حركة تغيير تركيا" التى أعلن عن تأسيسها يوم 29 سبتمبر 2009 وتوقف نشاطها في 26 يونيو 2010.

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وأضاف إيشيك أن حركة مصطفى سارجول التركية للتغيير تعود للحياة مرة أخرى في 81 محافظة و514 مركزًا. وشهد منزل ومكتب سارجول منذ 15 يومًا نشاطًا سياسيًا من أجل تحقيق هذا الهدف.

على صعيد متصل، يشهد حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة التركية، انشقاقات عدّة، أبرزها استقالة المرشح الرئاسي السابق عن الحزب محرم إنجه، وإعلانه تأسيس حزب جديد بوجوه جديدة، وفي الوقت الذي تشير المعارضة بأصابع الاتهام إلى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء الانقسامات، أعلن النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري أوزترك يلماز، عن تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب الحداثة، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.