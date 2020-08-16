تطبيق Circle لإدارة الممتلكات العقارية يفوز في مسابقة "أفضل شركه ناشئة في مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فاز تطبيق "Circle" لإدارة الممتلكات العقارية، في مسابقة "أفضل شركة ناشئة في مصر" خلال التصفيات لقمة AfricaArena .

وقالت نانسي كمال، مؤسسة "Circle"، إن التطبيق على الهواتف المحمولة لإدارة الممتلكات، ويمكّن مديري الشركات العقارية من التفاعل والتواصل بشكل أفضل مع عملائهم، والتعامل مع طلباتهم بشكل فعال وكذلك تقليل التكاليف التشغيلية.

وأضافت أن الهدف من التطبيق هو مساعدة مديري الشركات العقارية على تسهيل تواصلهم مع عملائهم وخاصة في ادارة المجمعات السكنية في مصر، ويعمل التطبيق على كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي Android و iOS ، كما يشمل العديد من المميزات المتعلقة بإدارة المشروعات والمبيعات وأيضا التسويق، علاوة على ذلك، فالتطبيق سهل الاستخدام ويعزز تجربة العيش في المجمع السكني.

وأوضحت أن التطبيق يوفر للمستخدم مجموعة واسعة من الخدمات في إدارة الكمبوند والتي تشمل تصاريح الزوار وأوامر أعمال الصيانة والمدفوعات وحجوزات المرافق وما إلى ذلك.

وأشارت إلي أن المطورين العقاريين، يمكنهم التحكم الكامل في طلبات المستأجرين والعمل بذكاء وسرعة وإدارة مواردهم بشكل أفضل وخفض التكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إنشاء مكتب مبيعات افتراضي، وتلقي الإخطارات، وتحديد المواعيد.

وأضافت نانسي كمال أن المسابقة كان شديد التنافسية وجزءًا من سلسلة جولات AfricaArena لاختيار أفضل مبتكري التكنولوجيا في مصر، والذي تم تنظيمه بالشراكة مع Ideaspace بالقاهرة.

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وتم اختيار Circle من بين الشركات السبع التي شاركت بالمسابقة كأفضل شركة ناشئة تفوز بجولة ما قبل التصفيات وتمثيل مصر في المرحلة النهائية في القمة السنوية الرابعة لـ AfricaArena التي ستعقد في كيب تاون، بجنوب إفريقيا في مارس 2021.

وتابعت نانسي كمال قائلة "نحن فخورون للغاية ويشرفنا فوزنا في هذه الجولة الشرسة، ويعتبر هذا هو أول فوز لنا ونحن سعداء ليس فقط لتقديم استراتيجية وفكرة التطبيق أمام جمهور دولي ولكن قبل كل شيء لتمثيل مصر في هذا الحدث الكبير في كيب تاون، كما أنه لم يكن تقديم نموذج أعمالنا وإقناع المحكمين الخبراء مهمة سهلة."

وأشارت أن انتشار فيروس كورونا شكل وقتًا عصيبًا للعديد من الشركات الناشئة، لكنهم تمكنوا من مضاعفة عدد المستخدمين نتيجة إدراك العديد من مديري الشركات العقارية أهمية التطبيق واستخدموه لتقديم خدمات سلسة وفعالة وتقديم تجربة جيدة لعملائهم.

وتابعت: "نحن نستعد الآن للجولة النهائية ونتطلع بشغف إلى تقديم أفضل ما لدينا للفوز بالجائزة ".

وتعمل AfricaArena على تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال توفير منصة تمكنهم من مشاركة نماذج أعمالهم واكتساب علاقات قيمة والحصول على التمويل.

وتعتبر جولة AfricaArena هي عملية الاختيار الأولية لقمة AfricaArena السنوية والتي تعتبر تجمعًا فريدًا من الشركات الناشئة الرائدة في إفريقيا والمستثمرين والشركات الدولية والمحلية البارزة من الذين يبحثون عن مواهب عالمية لإقامة شراكات.