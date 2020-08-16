للتغيب عن العمل.. إحالة 8 أطباء و35 موظفًا بوحدتين صحيتين بسوهاج للتحقيق



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أحال عدلي أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، 8 أطباء و35 موظفًا بوحدتين صحيتين للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون عذر قانوني في أوقات العمل الرسمية.

وأوضح "أبو عقيل" أنه أحال 6 أطباء و21 موظفًا بالوحدة الصحية لقرية مشطا للتحقيق لتركهم مقر العمل، وطبيبين و14 موظفًا بالوحدة الصحية لقرية العتامنة للتحقيق أيضًا في عدم تواجدهم بمقر العمل دون عذر قانوني في أوقات العمل الرسمية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه أحال جميع موظفي الوحدة الصحية لقرية النجع المستجد للتحقيق لإغلاق الوحدة الصحية بالأقفال وترك العمل الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشار "أبو عقيل" إلى أنه جرت إحالة الأطباء والموظفين للتحقيق بعد جولة مفاجئة لمدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بطما وعضو التفتيش المالي والإداري بالمرور على الوحدات الصحية السابق ذكرها للتأكد من انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية دائرة المركز.