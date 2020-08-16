إيطاليا تغلق جميع الملاهي الليلية بعد ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)
أمرت إيطاليا، بإغلاق جميع الملاهي الليلية في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من غد الاثنين، في ضوء تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين الشباب الإيطاليين.
وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، مساء اليوم الأحد، أن جميع المراقص، بما في ذلك، الفعاليات التي تقام في الهواء الطلق ونوادي الشاطئ، ستظل مغلقة حتى 7 سبتمبر.
كما أمر سبيرانزا أي شخص يتجمع في الساحات والميادين العامة في المدن أو يتجمع أمام الحانات والمطاعم بارتداء قناع الوجه بين الساعة 6 مساء والساعة 6 صباحا.
وتأتي الإجراءات الجديدة، استجابة لتزايد الإصابات بين الشباب، بعد عدة تقارير عن حفلات شوهد فيها الشباب بدون أقنعة وهم يتجاهلون توجيهات التباعد الاجتماعي.
وحذر خبراء وسياسيون من أن إعادة فتح المدارس يمكن أن تتعرض للخطر بسبب زيادة الإصابات. ومن المقرر أن تستأنف الدراسة في 14 سبتمبر بعد العطلة الصيفية.
وكتب سبيرانزا على موقع فيسبوك "لا يمكننا العودة للوضع السابق من المصاعب التي عانينا منها في الأشهر الأخيرة. يجب أن تكون أولويتنا إعادة فتح المدارس بأمان تام بحلول سبتمبر".
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