مصر.. السيسي يصدر قرارا بتخليد اسم الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية بينها، مرسوم يقضي بتخليد اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق اسمه على جامعة أهلية جديدة.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه "سيكون لجامعة الملك سلمان 3 فروع في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء".
من جهته، قال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، إن "فرع الجامعة بشرم الشيخ سيضم 4 كليات، تشمل كليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم".
وأضاف: "أما فرع رأس سدر سيضم كليات الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، فيما سيضم فرع الطور 7 كليات هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض".
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