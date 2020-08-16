زوجة رئيس البرازيل تُعلن تعافيها من كورونا

قالت ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت تعافيها من كورونا المستجد بعد أسبوعين من إصابتها بالمرض.

وتعرض العديد من أفراد أسرة الرئيس للإصابة بكوفيد-19 بينما تحتل بلادهم المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتوفيت جدة ميشيل بالمرض قبل أيام وأصيب الرئيس نفسه في يوليو تموز بالمرض كما أثبتت الفحوص الآن إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.

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وقالت ميشيل بولسونارو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلن نتيجة أحدث فحص "أشكركم من أجل دعائكم وكل ما قمتم به من

أعمال تنم عن الحب".

وحتى أمس السبت سجلت البرازيل 107232 وفاة بسبب كورونا في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض نحو 3.3 مليون حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.