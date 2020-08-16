لبنان يُسجل 439 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة اللبنانية، عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بكورونا، بلغت 439 إصابة مقسمة بين 395 محلية و44 وافدة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.
أوضح الإختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفسور جاك مخباط لصحيفة "النهار اللبنانية" أننا "كنا نتوقع الوصول إلى مرحلة تفشي الفيروس إلا أننا لم نكن نتوقع الانفجار الذي أنهك القطاع الصحي بشكل
وعن اقفال البلد في ظل هذه الظروف، يشدد مخباط على أنه يستحيل إقفال البلد، "ما بقى في بلد لنسكرو والناس تأذّت بما فيه الكفاية". ولذلك، السيناريو الكارثي الذي قد نصل إليه في حال بقي مسار كورونا إلى ارتفاع، أن نشهد على فرز للأشخاص والمرضى، حيث نختار بين الشخص الذي نعالجه ويدخل إلى المستشفى وبين الشخص الذي لا نعالجه.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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