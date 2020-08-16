العراق: سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد. نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد. وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى إلى هجوم بصواريخ وقذائف الهاون تنطلق من مناطق عدة من العاصمة بغداد. بصواريخ وقذائف الهاون تنطلق من مناطق عدة من العاصمة بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق الجمعة، بسقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

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