كولومبيا: مقتل 8 أشخاص في هجوم نفذته جماعة مُسلحة

قالت السلطات في كولومبيا اليوم الأحد، إن ثمانية أشخاص قتلوا بالرصاص على أيدي جماعة مسلحة غير معروفة مساء أمس في منطقة تتنافس فيها عصابات تهريب المخدرات في جنوب غرب البلاد.
وذكرت القوات المسلحة في بيان أن عملياتالقتل التي شهدها إقليم نارينو قرب الحدود مع الإكوادور وقعت في حدود منتصف الليل.
وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين ارتدوا أقنعة لإخفاء وجوههم وحملوا أسلحة طويلة المدى.
وأدان الرئيس إيفان دوكي الهجوم على تويتر وقال إن مسؤولين كبارا من الشرطة والجيش في طريقهم للمنطقة.
كما أدانت هيومن رايتس ووتش وهيئة حقوق الإنسان في كولومبيا عمليات القتل.
ويؤجج تهريب المخدرات الصراعات الداخلية الدائرة منذ عقود في البلاد والتي تسببت في مقتل أكثر من 260 ألفا وتشريد الملايين.
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