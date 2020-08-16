بسبب كورونا.. إيطاليا تفرض وضع الكمامة وتغلق النوادي الليلية

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، إغلاق الأندية الليلية وفرضت وضع الكمامة مساءً في الاماكن العامة؛ للحد من تجدد انتشار كورونا.



وأفادت النهار اللبنانية، أن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، وقع مرسوما

يدخل غدًا الاثنين حيز التنفيذ، يلزم بوضع الكمامة في الأماكن العامة التي تشهد "تجمعات".كذلك، ينص المرسوم على إغلاق الأندية الليلية بفضاءيها الداخلي والخارجي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.