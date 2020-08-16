السعودية تُوقع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن

وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن، اليوم الأحد، وذلك بطول تقريبي يبلغ 164 كيلومترا.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية والأردن، إن المشروع يمثل جزءا من خطط الربط الكهربائي للمملكة ويأتي ضمن خط رؤية 2030 ببرامجها التنفيذيةالتي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية للمملكة.
وأضاف أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، موضحا أن هناك فرصا واعدة للمشروع من أجل دعم موثوقية الشبكات الكهربائية بين البلدين وتحقيق وفرات اقتصاديةوتعزيز تحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أنه في إطار هذه الدراسة تم تحديد عدة خيارات لمسار الربط الكهربائي بين البلدين باعتماد الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية، مؤكدا أن لدى المملكة خططا طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة عند اكتمال البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية.
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