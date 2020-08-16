عاهل البحرين يُشيد بالعلاقات والتنسيق العسكري مع أمريكا

اشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، منوهًا بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائى وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة. الذي يشهده التعاون الثنائى وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة. Advertisements وذكرت وكالة الانباء البحرينية ، ان العاهل البحريني التقى اليوم الاحد، الفريق بحرى جيمس مالوى قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، بمناسبة انتهاء فترة عمله. مالوى قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدوليةً، ونوه العاهل البحريني بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

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