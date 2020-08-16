أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 39 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1378 إصابة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الانباء الاردنية - إن حالات إلاصابة الجديدةتعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا، لافتا الى أنه تم تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1251 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يُسجل 39 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.