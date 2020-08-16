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الأردن يُسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 39 إصابات جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1378 إصابة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الانباء الاردنية - إن حالات إلاصابة الجديدة

تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا، لافتا الى أنه تم تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1251 حالة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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