اليمن: تظاهرات في شبوة دعماً للشرعية وتنديداً بالانقلاب الحوثي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن أبناء محافظة شبوة نظّموا تظاهرة غير مسبوقة لتأكيد اصطفافهم خلف الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومعركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني في البلاد والمنطقة، ودعم جهود السلطة المحلية في مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية".
بالدور الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة المصيرية، وجهودها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود الوطنية نحو مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".
أضاف الإرياني، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أن الحشود الكبيرة أعربت عن تقديرها واعتزازها
وخرج عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين في مظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية لتأييدالشرعية والتحالف، والمطالبة بتمثيل كل المكونات الجنوبية في حكومة الكفاءات، المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي.
وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي، والتأكيد على دعم القضايا الوطنية ومساندة التحالف ضد المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وفي 29 يوليو الماضي قدمت السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، فيما أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
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