مقتل 4 مسلحين من طالبان في إقليم غزني

وأوضح فيلق العمليات الخاصة في بيان بثته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس أن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت كمائن أمنية بمنطقة أرزو كالان الواقعة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.
وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بشكل فعال وقتلت أربعة على الأقل من المهاجمين، ولم تعلق حركة طالبان على الهجوم حتى الآن.
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