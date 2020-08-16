دعت منظمة مجاهدي خلق المواطنين والمنظمات الحقوقية الدولية التحرك لإنقاذ حياة عباس محمدي وإلغاء حكم الإعدام اللاإنساني عليه وأربعة منتفضين آخرين، جميعهم من الشباب الذين ولدوا في التسعينيات، بالإعدام مرتين بتهمة المحاربة والبغي. وقالت إنهم تعرضوا لتعذيب شديد أثناء الاستجواب لانتزاع الاعترافات القسرية. ولعباس محمدي ابنة صغيرة كان عمرها عدة أشهر وقت الانتفاضة وسقطت من ذراعي والدها وأصيبت أثناء اعتقال والدها والاعتداء عليه بالضرب.
Advertisements
وأضافت المنظمة أن نقل عباس محمدي إلى الحبس الانفرادي أثار مخاوف كثيرة بشأن إعدامه.
يذكر أن المعتقلين الخمسة في احتجاجات ديسمبر 2017 - يناير2018، بعد الحكم بإعدامهم هم:
1. مهدي صالحي قلعه شاهرخي
2. محمد بسطامي
3. مجيد نظري كندري
4. هادي كياني
5. عباس محمدي
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تعتزم إعدام 5 من محتجي 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.