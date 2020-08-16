طهران تعتزم إعدام 5 من محتجي 2018

دعت منظمة مجاهدي خلق المواطنين والمنظمات الحقوقية الدولية التحرك لإنقاذ حياة عباس محمدي وإلغاء حكم الإعدام اللاإنساني عليه وأربعة منتفضين آخرين، جميعهم من الشباب الذين ولدوا في التسعينيات، بالإعدام مرتين بتهمة المحاربة والبغي. وقالت إنهم تعرضوا لتعذيب شديد أثناء الاستجواب لانتزاع الاعترافات القسرية. ولعباس محمدي ابنة صغيرة كان عمرها عدة أشهر وقت الانتفاضة وسقطت من ذراعي والدها وأصيبت أثناء اعتقال والدها والاعتداء عليه بالضرب.

وأضافت المنظمة أن نقل عباس محمدي إلى الحبس الانفرادي أثار مخاوف كثيرة بشأن إعدامه.

يذكر أن المعتقلين الخمسة في احتجاجات ديسمبر 2017 - يناير2018، بعد الحكم بإعدامهم هم:

1. مهدي صالحي قلعه شاهرخي

2. محمد بسطامي

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3. مجيد نظري كندري

4. هادي كياني

5. عباس محمدي