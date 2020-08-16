الجيش الليبي: عناصر من داعش تنضم لصفوف الميليشيات التابعة لتركيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 6 دقائق

كشف الجيش الليبي، اليوم الأحد، عن ”عمليات تجهيز“ لعناصر من تنظيم داعش في مدينة مصراتة، تمهيدًا للزج بهم في صفوف الميليشيات التابعة لتركيا.

وذكرت شعبة الإعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، أن ”وحدات الرصد والتحري بالقوات المسلحة رصدت عددًا كبيرًا من عناصر تنظيم داعش المتطرفين أثناء تجهيزهم داخل مدينة مصراتة، ليتم نقلهم إلى تمركزات المرتزقة السوريين التابعين للغزو التركي، وذلك لتعزيز وجودهم القائم على تحقيق أطماع المستعمرين الأتراك في بلادنا“.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، كشف مسؤول عسكري ليبي، أن القيادي في تنظيم داعش فيصل البلو، وهو أحد قيادات التنظيم المتشدد، الذين أشرفوا على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة في العام 2015 في سوريا، موجود الآن في ليبيا.

وأكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن“المتشدد فيصل بلو، موجود في ليبيا“، مشيرًا إلى أن ”البلو كان من بين دفعات المرتزقة الذين أرسلتها تركيا لليبيا في وقت سابق“.

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وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري،في وقت سابق عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مصراته بدعم وتمويل قطري.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، منوها إلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة وسيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.

ولفت المسماري إلى أن تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، مشيرا إلى وصول “300 عنصر تكفيري متطرف” مؤخرا من الصومال بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة.

وطالب المسماري المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين.