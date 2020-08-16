العراق..استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 42 دقيقة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن صاروخين سقطا بالمنطقة الخضراء وسط بغداد ، مرجحا أن الهجوم كان يستهدف السفارة الأمريكية .

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، أن ”صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط المنطقة الخضراء ولم يتسببا بأية خسائر بشرية أو مادية“.

ولم تعلق السلطات العراقية على الهجوم لغاية الآن.

وتضم المنطقة الدولية (الخضراء) مقار بعثات دبلوماسية، ومنشآت حيوية، فضلًا عن القصر الحكومي، وقصر رئيس الجمهورية.

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ويأتي الهجوم، ضمن سلسلة هجمات تنفذها مجموعات مسلحة مجهولة، وسط اتهامات للميليشيات الموالية لإيران بالوقوف خلفها.

وأُعلن، أمس السبت، عن سقوط 3 صواريخ ”كاتيوشا“ في محيط معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وهذا رابع هجوم صاروخي منذ الخميس، حيث استهدفت ثلاث هجمات صاروخية مطار بغداد، وقاعدتين عسكريتين تضمان دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين.

كما استهدفت ثلاث هجمات بعبوات ناسفة إمدادات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة” بقيادة الولايات المتحدة، في مناطق جنوبي العراق، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وتمثل الهجمات تصاعدا واضحا في وتيرة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة “الحشد الشعبي” العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب “حزب الله” العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.