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كولومبيا.. جماعات مسلحة تقتل 8 أشخاص بإقليم نارينو

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كولومبيا.. جماعات مسلحة تقتل 8 أشخاص بإقليم نارينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية فى كولومبيا مقتل 8 أشخاص على يد جماعة مسلحة في منطقة متنازع عليها لتهريب المخدرات في جنوب غرب كولومبيا مساء أمس السبت.

 

وقالت السلطات الأمنية في بيان اليوم الأحد : إن عمليات القتل في إقليم نارينو قرب الحدود مع الإكوادور وقعت حوالي منتصف الليل ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين كانوا يرتدون أقنعة لتغطية وجوههم ويحملون أسلحة بعيدة المدى، فيما ندد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بالهجوم قائلا: إن مسؤولين رفيعي المستوى من الشرطة والجيش في طريقهم إلى المنطقة.

 

كما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان وأمين المظالم الكولومبي لحقوق الإنسان عمليات القتل.

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