كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإنه يتعهد بعودة العقوبات الأمريكية على إيران خلال الأيام القادمة، بعد أن قام مجلس الأمن برفض القرار الأمريكي بمد حظر التسليح على طهران.

وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء .

وأوضح أن، "الأمم المتحدة لا تريد توقيع عقوبات على إيران، لكن في هذه الفترة بالذات هناك تفاهمات تحت الطاولة، ليعيد تكرار ما حصل في انتخابات عام 1980 عندما أرسل الرئيس ريجان جورش بوش الأب إلى إيران وطلب منهم عدم إطلاق سراح 52 أمريكيا إلا بعد الدورة الثانية".