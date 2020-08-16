بؤر “كورونا” تتوسع في البيضاء.. بعد المدينة القديمة السلطات “تغلق” حي مولاي رشيد أحد أكبر الأحياء الشعبية- صور

عمدت السلطات المحلية إلى إغلاق السلطات المجموعة 5 والمجموعة 6 بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء بهدف الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتأتي الخطوة بهدف مواجهة انتشار الوباء بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، وتسجيل العديد من المدن أرقاما كبيرة في عدد الحالات الإيجابية بعد التحاليل المخبرية التي يتم القيام بها لرصد الحالات المصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 42489 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

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وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائ

ي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 778 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 29344.