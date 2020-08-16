آمن وبدون آثار جانبية خطيرة.. مختبرات ووهان تعلن تطوير لقاح ضد كورونا

بعدما شدت أنظار العالم، منذ شهر دجنبر الماضي، كأول بؤرة لفيروس كورونا المستجد، تعود ووهان الصينية للواجهة، بعد تطوير مختبراتها للقاح لكورونا، تقول الصين أنه آمن.

وأظهرت بيانات اختبارات سريرية نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية هذا الأسبوع، أن لقاحا معطلا لكوفيد-19 طورته الصين يعد آمنا ويولد استجابة مناعية، وفق ما أورد الإعلام الصيني اليوم الأحد.

وقدمت الورقة البحثية تحليلا مؤقتا للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح معطل لكوفيد-19 طوره كل من معهد ووهان للمنتجات الحيوية التابع للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت “ساينوفارم”، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتضمن البحث بيانات حول 320 من المتطوعين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما، حيث شارك 96 منهم في المرحلة الأولى من التجارب السريرية بينما شارك 224 في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وفق المصدر ذاته.

وسجل البحث متوسط عيار الأجسام المضادة المحايدة في المتطوعين، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعة ذات جرعات منخفضة ومجموعة ذات جرعات متوسطة ومجموعة ذات جرعات عالية.

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وأظهرت النتائج أن اللقاح “حفز بشكل فعال الأجسام المضادة المحايدة في المتطوعين وأظهر استمناعا جيدا، وهو ما يشير إلى قدرة المادة على إثارة استجابة مناعية”، كما قيمت الورقة البحثية سلامة اللقاح، مشيرة إلى أنه لم يتم ملاحظة أي آثار جانبية سلبية خطيرة.

وكان الأثر الجانبي السلبي الشائع هو الألم في موضع الحقن والذي تعقبه حمى، وكلاهما كان تأثيرهما خفيفا ومحتملا.