قرية ميعار المهجرة في سجل نفوس عثماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من حين لآخر، قامت السلطات العثمانية بإجراء تسجيل شامل للنفوس في فلسطين، وذلك من أجل إحكام سيطرتها على البلاد، وسَوق الشباب إلى سلك الجندية ومنع فرارهم من الجيش. وفي اليوم المحدد لتسجيل النفوس، كان يحضر للقرية مأمور النفوس في الناحية وكاتبه وموظفون، ويجري التسجيل بحضور مختار القرية وإمامها وبعض أعضاء مجلس الاختيارية. في هذا السجل (الدفتر) تسجل المعطيات التالية: اسم القرية، اسم الشخص واسم عائلته، وصنعته ورتبته العسكرية واسم والده، واسم والدته، وأسماء أولاده وإخوانه وأخواته وبناته وأحفاده وزوجاته ومن يعيلهم من أقاربه وتواريخ ميلادهم وملتهم.

من الجدير بالذكر أن الكاتب التركي كتب باللغة العثمانية بخط رديء تصعب قراءته، وقد بذلنا جهودًا جبارة في التثبت من الأسماء.

وبعد انتهاء تسجيل جميع سكان القرية يقوم المختار والإمام وأعضاء مجلس الاختيارية بالتوقيع على النص التالي: "بتاريخه، حضرت لقريتنا قرية ميعار التابعة لناحية شفاعمرو هيئة تحرير النفوس، وقد أجري تحرير نفوس القرية المذكورة كما هو موضح في هذا الدفتر بحضورنا، فقد بلغ عدد النفوس الذكور مائة وتسعة وثمانون، ومائة وخمسة وثمانون إناث، جميعًا ثلاثمائة وأربعة وسبعون نفرا، بدون أن يبقى نفر الفرد خارج القيد، وإذا لا سمح الله تعالى ظهر خلاف ما قررنا نكون تحت أشد المسؤولية ولأجله حررنا هذه المضبطة على ذيل الدفتر تحريرًا في 18 كانون الثاني 1324 رومية - 31 كانون الثاني 1908 ميلادية". ثم تظهر التواقيع يليها ملاحظة مأمور النفوس وتوقيعه مع موظفيه.

وفي 31 كانون الثاني/ يناير عام 1908، بلغ عدد سكان ميعار 374 نفرًا، منهم 189 من الذكور، 185 من الإناث، يعيشون في 66 بيتًا. اعتمد السكان على زراعة أراضيهم.

وفيما يلي أسماء أرباب العائلات في سجل ميعار:

1. حسن عبد الهادي محمد سعيد

2. محمد إبراهيم خالد-مختار القرية

3. محمد محمود حاج أحمد العلي

4. أحمد مصطفى مصري

5. سعيد حاج تركي حمزة

6. عبد الحميد محمد طه الأحمد

7. عبد القادر حماد علي حاج خالد

8. صادق محمد إسماعيل شولي

9. محمد عبد الله الحاج علي

10. سليم حاج تركي حمزة

11. عبد القادر علي طه الأحمد

12. محمد مصطفى أحمد طه

13. خالد علي حاج علي

14. عبد الرحمن محمد إسماعيل شولي

15. شحادة عبد الله مصطفى سعيد

16. سليمان قاسم محمد لهيبي (هيبي)

17. عبد الرازق محمد طه الأحمد

18. عبد الحليم صالح محمد لهيبي

19. صالح خليل عبد الخالق

20. مصطفى حسين طه الأحمد

21. أحمد حسين طه الأحمد

22. مجاهد نمر حاج خالد

23. صالح درويش مصطفى سعيد

24. عبد الله خليل عبد الله

25. سعيد محمد المرعي الحسن

26. سعد أحمد طه

27. محمود قاسم محمد لهيبي – أولاده: سليم، نمر، رشيد، موعد

28. شحادة قاسم شحادة

29. مراد مصطفى عيسى محمد

30. عبد اللطيف إسماعيل عرفات

31. إبراهيم محمد إسماعيل شولي

32. عبد اللطيف حسين عزام

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33. خليل إبراهيم زايد صالح

34. علي بركات صالح

35. اسعد حسين زايد

36. مصطفى محمد مصطفى لهيبي

37. أحمد شحادة أحمد زغير

38. مفضي حسن محمد عيسى

39. عائشة عبد الله مصطفى

40. أحمد سليمان حاج داود حويشات أو مويشات

41. حسين مصطفى حسين حاج علي

42. حسن طه الأحمد

43. عبد الحليم محمد طه الأحمد

44. داود سليمان واكد

45. علي طه أحمد سعيد

46. عبد الرحيم شاهين عبد الله

47. طه إسماعيل عرفات

48. مصطفى أسعد مصطفى

49. علي حسن علي خليل

50. محمود إسماعيل عرفات

51. سعد مصطفى لهيبي

52. خالد مصطفى لهيبي

53. إبراهيم أحمد العلي

54. محمد مصطفى حسن سعدة

55. سليمان مصطفة حسن سعدة

56. يوسف درويش مصطفى حسن سعده

57. صالح محمد حاج خالد

58. مفلح قاسم محمد حاج خالد

59. علي حسن سعدة

60. صبحة علي زامل

61. عبد اللطيف حسن قاسم

62. محمد طه يوسف

63. عودة حسيبن عزام

64. بكر صالح محمد لهيبي

65. عبد اللطيف زايد صالح

66. حسن واكد حاج داود

العائلات في القرية:

لهيبي (هيبي)، علي، شولي، الأحمد، الحاج علي، تركي حمزة، طه، حماد، خالد، الحاج خالد، سعيد، زايد الصالح، حاج داود، مرعي الحسن، شحادة، عرفات، عزام، عيسى، زغير، زامل، واكد، حويشات.

تعقيب:

لقراءة السجل أنت بحاجة إلى متخصص في الخطوط العربية، وخبير في اللغة العثمانية التركية، وخبير في الإدارة العثمانية في فلسطين. فمثلا السنة المدونة في السجل ليست هجرية كما يظن بعضهم وإنما هي سنة رومية مالية، وثمة حساب خاص لتحويلها إلى ميلادية.