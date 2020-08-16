شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من تكرار نكبة بيروت .. مصر تتخلص من المواد الخطرة بموانئها والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الوزير أمام البرلمان: "ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".
وتابع قائلا: "هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".
وأشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.
وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.
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