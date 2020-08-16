«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ الباليستية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه أراضي السعودية.

جاء ذلك في تصريح له بعد تمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا مساء اليوم (الأحد)، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

وشدد العثيمين على استنكار منظمة التعاون الإسلامي وتنديدها بهذه الأعمال الإرهابية من قبل الميليشيا ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.