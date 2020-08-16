رئاسة الحرمين الشريفين: تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين السعودية اليوم السبت في بيان لها أنها عينت 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين في إطار خطط البلاد لتمكين المرأة.

وذكرت الرئاسة المسؤولة عن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة أن رئيسها عبدالرحمن السديس "وجّه بتعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارًا للكوادر الوطنية المؤهلة".

وأضافت أن التعيينات الجديدة تمت في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين، سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.

وشملت التعيينات الجديدة إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام.



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