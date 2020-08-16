وجه الاتحاد الأوروبي توبيخا جديدا لتركيا اليوم الأحد بعد إعلانها تمديد أعمال السفينة (يافوز) للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة ساحل قبرص حتى منتصف سبتمبر أيلول.

وطبقا لنشرة بحرية، سترافق يافوز ثلاث سفن تركية أخرى. وجاء بالنشرة أيضا "ننصح جميع السفن بشدة بألا تدخل" المنطقة.

وفي الأسابيع الماضية تصاعدت حدة مواجهة بين تركيا واليونان، عضو الاتحاد الأوروبي، حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر.

وزيادة على ذلك شهد الأسبوع الماضي اصطداما طفيفا بين فرقاطة تركية وأخرى يونانية.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن خطة التنقيب التركية تغطي منطقة حددتها قبرص ومصر في إطار ترسيم الحدود البحرية بينهما وإنها تثير التوتر. وطالب بوقف فوري للأنشطة التركية والبدء في إجراء حوار.

وتابع في بيان "هذا العمل له نتائج سلبية ويقوض جهود استئناف الحوار والمفاوضات والسعي لخفض التصعيد".

ووقعت القاهرة وأثينا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي حين تدخلت فرنسا لانتقاد ما تصفه بأنه استفزازات تركية تقول أنقرة إنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها المشروعة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس السبت إن لغة العقوبات والتهديدات لن تثني تركيا عن موقفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توبيخ جديد لتركيا من الاتحاد الأوروبي بسبب خططها الجديدة للتنقيب بالبحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.