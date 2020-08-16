ميسي يرغب بالرحيل عن برشلونة

رياضة 2020-08-16 | 21:01 3,016 مشاهدة ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أن ليونيل ميسي ، قائد فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برغبته، بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وتعرض برشلونة لخسارة مهينة أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8-2، في اللقاء الذي جمعهما بربع نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة الماضي. وقالت شبكة "Esporte Interativo" البرازيلية، إن "ليونيل ميسي أخبر إدارة برشلونة بأنه يريد الرحيل هذا الصيف".



ويملك ميسي، صاحب الـ33 عامًا، عقدًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021. ويملك ميسي، صاحب الـ33 عامًا، عقدًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021. وارتبط ميسي بقوة بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي طوال الفترة الماضية.

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