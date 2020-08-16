التربية تعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا الى الأول من أيلول

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا الى الأول من أيلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم تمديد موعد التقديم للدراسات العليا داخل العراق (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه)".

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وأضافت أن "موعد التقديم على الدراسات العليا سيكون لنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الأول من أيلول لعام 2020".