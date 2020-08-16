- 1/2
- 2/2
اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا الى الأول من أيلول المقبل.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم تمديد موعد التقديم للدراسات العليا داخل العراق (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه)".
وأضافت أن "موعد التقديم على الدراسات العليا سيكون لنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الأول من أيلول لعام 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا الى الأول من أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.