انت الان تتابع السلطات الفرنسية تنقذ 31 مهاجرا في المانش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أنقذت السلطات البحرية الفرنسية السبت 31 مهاجرا بينهم ثلاثة أطفال ورضيع، كانوا يحاولون عبور قناة المانش على متن قوارب صغيرة في طريقهم إلى السواحل البريطانية، بحسب بيانات صادرة عن الشرطة البحرية للقناة وبحر الشمال.

ورصدت إحدى قوات الدرك البحري عند حوالي الساعة السادسة صباحًا، شخصين يواجهان صعوبات على متن قارب في خليج ويسانت (با دو كاليه)، وتم انقاذهما.

بعد ذلك بقليل، رصدت عبارة قاربًا يواجه صعوبات في القناة المؤدية إلى ميناء كاليه. ونُقل المهاجرون الستة، بينهم جريح، إلى الشاطئ بواسطة قارب تابع للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري.

ثم أبلغت سفينة تجارية عن وجود قارب يواجه صعوبات شمال ويسانت. تم الاهتمام بالمهاجرين السبعة وإعادتهم إلى ميناء بولوني سور مير.

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وأخيرًا، في المساء، وإثر انذار أطلقته سفينة صيد، توجهت دورية من البحرية الوطنية لإنقاذ 16 مهاجراً، بينهم رضيع وثلاثة أطفال، قبالة سواحل دونكيرك.

واستدعت حالات أربعة منهم عناية طبية عاجلة. واشار مصدر مقرب من خدمات الطوارئ إلى أنهم أربعة مهاجرين من يحملون الجنسية السودانية، بينهم امرأة كانت تعاني من آلام في المعدة وطفلان (ستة أعوام، وعام ونصف) ورجل (30 عاما).

وتولى عناصر الإطفاء بالعناية بهم وسلموهم إلى شرطة الحدود.