وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تعلن نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام الجاري، على موقعها الإلكتروني.



ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر مسؤولة قولها إن ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة له عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به، وفقا للعين.

وأوضحت أن بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها "لا توجد زيادة"، وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التي تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة في الدرجات.

أو تظهر "توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته، وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.

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وأشارت إلى أن هناك شكل آخر لنتيجة التظلمات وهى عبارة عن " قيد الانتظار" وهذا يعني أن الكنترول ما زال يفحص ورقة الطالب في المادة التي تظلم منها، وسيتم إعلان نتيجة المادة بعد انتهاء مرحلة المراجعة من قبل اللجنة المختصة.

أما المرحلة الأخيرة فهي "بدون ملاحظات" أي أن الطالب لم يدون أي ملاحظات خلال اطلاعه على كراسة الإجابة، مما يؤكد أن التصحيح سليم ولا توجد أي أخطاء في الرصد أو التجميع أو أسئلة غير مقدرة.

وكانت الوزارة قد أتاحت لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتائج تظلمات الثانوية العامة، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التاليhttp://tazalomg12.emis.gov.eg/

من جانبه، أكد رضا حجازي، نائب الوزير المصري لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية.

وأوضح أن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأميناً عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.