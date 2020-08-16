شكرا لقرائتكم ابن طلال مداح: من حقي إيقاف كافة أعمال والدي بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار عبدالله ابن الفنان طلال مداح، الجدل مؤخراً بعدما أعلن عن إيقاف بث أعمال والده حيث انقسم رواد منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض حول ذلك.

وكتب نجل الفنان الراحل تغريدة قال فيها: "كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc و Mazzika باتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة، وبما أن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتياً، وعشان أريحهم كلهم وغيرهم، رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم كله، حتى يتم حلها".

وفي اتصال مع "العربية.نت"، أوضح عبدالله طلال مداح قائلاً: "بعد إغلاق القناة السعودية لقناتنا "طرب" باليوتيوب، لأننا أخذنا من حفلات طلال مداح بالتلفزيون ووضعناها بالقناة، حيث قامت برفع شكوى لليوتيوب مما جعلهم يغلقون القناة بعد خمس سنوات عمل فيها، وبعدها قمنا بفتح قناة طلال TV، منذ عام ٢٠٠٢، وبجهود فريق محب لطلال مداح وفنه، قمنا بتسجيل ومونتاج لأغلب حفلاته، وعلى مدى هذه السنوات جمعنا ما يقارب 1500 تسجيل، من عدة قنوات وحفلات، و عدد ما حذفناها من قناتنا وتابعة للتلفزيون السعودي وغيره ٣٠٠، لنتفاجأ وخلال شهرين بإنذارين من اليوتيوب، وذلك بعد شكوى شركة مزيكا".

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طلال مداح

كما تابع : "لذلك لن أنتظر إنذار ثالث لإغلاق القناة، وسأقوم بنفسي بقفل القناة، خاصة أن القناة لا تدر عليّ دخل مادي، والخاسر الوحيد هم جمهور طلال مداح، وكل الذي كنت أرغبه من أي جهة ترى أن لديها حقوق بأي فيديو على القناة، تقوم بمراسلتي قبل التقدم بشكوى لليوتيوب، خاصة أن قناتي مجانية، وليس عليها حقوق".

وأضاف: "قناة مزيكا لم تتعاقد مع الوالد ولا معي، والمحامي يعمل على التواصل معهم لمعرفة حالة الشكوى لديهم، وقراري هذا لن أنفذه في الوقت الحالي، ولكن هذا ما سيحصل خلال القريب العاجل، وبعدها قد أفتح القناة مجدداً، ولكن ذلك ليس قبل سنتين أو ثلاث".

وختم حديثه: "من حقي أن أوقف الأغاني في أي مكان تبث منه، سواء داخل السعودية أو خارجها، وفي اليوتيوب أوالمواقع الأخرى، وسأقوم بسحب الأغاني من السوق".