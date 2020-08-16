شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قانون تقسيم دوائر مجلس النواب للفردى والقائمة بعد موافقة تشريعية البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، حسبما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

فيما أثبت النواب المعترضون على تقسيم الدوائر كل منهم ملاحظاته فى مضبطة الجلسة، على أن يتضمنها تقرير اللجنة المزمع عرضه خلال الجلسة العامة غداً الأثنين.

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وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.