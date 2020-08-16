شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن: طبيعة تقسيم دوائر النواب تختلف عن الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو ائتلاف دعم مصر، أن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ تختلف تماما عن طبيعة الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم، برئاسة إيهاب الطماوي لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بتقسيم دوائر مجلس النواب.

وقال "رشاد" موجها كلامه لبعض نواب محافظات الصعيد نتيجة اعتراضهم على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظتهم: "ليس لدينا القدرة للأسف لعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية، أنا عندى معايير دستورية التزمت بها خلال إعداد تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".

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وأضاف أشرف رشاد، أنه فى العهد الماضى كان تقسم الدوائر الانتخابية وفقا للقوى السياسية، أما الآن فالأمور تتحقق وفقا للدستور والقانون، والوزن النسبى للمقعد.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعا لأكثر من 3 ساعات متصلة لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر الأعضاء.

وتضمن التقسيم الجديد، تخصيص 143 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، و4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة.