شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "لما جيت المجلس لقيت عربيات قديمة من غير عجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية التخلص من المواد والأصول المتهالكة والراكدة والمهملة فى مختلف الجهات، قائلا: "كان فى حاجات فى الموانئ تبدو أثرية لأنها تظل بالميناء مدد من 50 إلى 60 سنة، أنا جيت المجلس لقيت عربيات من غير عجل".

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وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن ما حدث فى مرفأ بيروت فى لبنان جعل الحكومة تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية، قائلا: "ما حدث فى بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة فى الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".

وأوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: "وأنجزنا كثيرا فى هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".