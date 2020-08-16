انتقاما لوالدته…خمسيني ينتظر خروج شقيقه من السجن عشرات السنين ليقتله!

اهتزت مدينة أكادير على وقع جريمة قتل بشعة، والمشتبه فيه خمسيني قتل شقيقه في حي “بنسركاو”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 51 سنة، قام بتعريض شقيقه لطعنات قاتلة، باستعمال السلاح الأبيض في حي “بنسركاو” في مدينة أكادير، وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في المدينة ذاتها، اليوم الأحد، من توقيفه.

وذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى المشتبه فيه عرض شقيقه لطعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض، وذلك لأسباب يحتمل أن لها علاقة بالانتقام من تورط هذا الأخير في قضية مقتل والدته، التي قضى على إثرها الهالك عقوبة حبسية طويلة الأمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية.