الرجاء الرياضي خال من فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

يونس مردوخ

خضعت كل مكونات الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي، أول أمس الجمعة، لفحص كوفيد-19 للمرة الرابعة، منذ استئناف التداريب الجماعية، وذلك في إطار التقيد بالبروتوكول الصحي المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي 51 اختبارا، وجاءت كل النتائج سلبية، و تعتبر هاته هي المرة الرابعة، التي يجري فيها فريق الرجاء الرياضي الفحص لـ كوفيد19.

يذكر أن المقابلة، التي كانت ستجمع، أمس السبت، فريق الرجاء الرياضي، وسريع واد زم أجلت إلى موعد لاحق جراء إصابة لاعبين من فريق سريع واد زم.