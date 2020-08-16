طريقة جديدة لتواصل مصابي كورونا مع عائلاتهم في مستشفيات طنجة-صور

شرعت المندوبية الإقليمية للصحة في اعتماد طريقة جديدة في التواصل مع أسر وذوي المرضى، في مختلف مستشفيات مدينة طنجة. وحسب مصدر مسؤول بمندوبية الصحة بطنجة، فقد تقرر إعتماد طريقة للتواصل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل من مستشفى محمد السادس ومستشفى دوق دي طوفار. وأضاف ذات المصدر، أنه يتم تخصيص أماكن محددة يتولى خلالها الطبيب المداوم إطلاع عائلة المريض على تطور حالته الصحية، ويمكنهم زيارته افتراضيا عبر محتوى كاميرات المراقبة المثبتة لدى كل مريض، وتمتد هذه العملية من الثانية بعد الظهر إلى الرابعة زوالا.

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