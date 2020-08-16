أفرغت السلطات المحلية في مقاطعة سباتة، مدينة الدار البيضاء، بعض المنازل الآيلة للانهيار، وذلك بعد كارثة انهيار منزل، مؤخرا.
وتوصل سكان بعض المنازل بإشعار من السلطات المحلية، يفيد بوجوب إفراغ المنازل، حتى إجراء الخبرة التقنية الضرورية، والتي تحدد هل سيتم هدمها أو إصلاحها.
ووجد سكان المنازل المذكورة، أنفسهم وأسرهم عرضة للتشرد، بعد قرار إفراغ منازلهم الملجأ الوحيد لهم.
وتحركت السلطات المحلية منذ أيام، لافراغ المنازل المشكوك في أمرها، وإخضاعها للخبرة التقنية، وذلك بعد واقعة انهيار منزل في سباتة، بغية تجنب كوارث مماثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات سباتة تسارع الزمن من أجل محاصرة المنازل الآيلة للسقوط.. والسكان: أصبحنا عرضة للتشرد-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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