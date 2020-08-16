استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، أن اتفاق التحالف الذي وقعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الإمارات، قد يغير الخارطة السياسية في إسرائيل، في حين يكرس نتنياهو زعيما أوحد لليمين، في ظل غياب أي منافس حقيقي من المعسكر المناوئ، على الرغم من المعارضة التي أبدها قادة المستوطنات على تأجيل مخطط الضم.

وبينت استطلاعات الرأي تراجع "كاحول لافان" برئاسة رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس وتهاوي فرص صعوده للحكم؛ في ظل حالة عدم الرضى الجماهيري عن إدارة الحكومة الإسرائيلية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية.

ووفقًا لاستطلاع القناة 13 الإسرائيلية، يتراجع تمثيل القائمة المشتركة بـ3 مقاعد عن النتائج التي حققتها في الانتخابات الأخيرة.

ولو جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي: الليكود 33 مقعدًا؛ "ييش عتيد – تيلم" 20 مقعدًا؛ "يمينا" 19 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 12 مقعدًا؛ "كاحول لافان" 10 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد؛ "شاس" 7 مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه" 6 مقاعد، وأخيرًا "ميرتس" بـ6 مقاعد.

ويفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب "غيشر"، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس وحزب "ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، بعد انفصالهما عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون.

ووفقًا لاستطلاع القناة 13 الذي أُجري بإشراف البروفيسور، كميل فوكس، وشمل عينة مكونة من نحو 700 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9%، فإن 60% من الإسرائيليين يدعمون الاتفاق الذي وقعه نتنياهو مع الإمارات، فيما عبّر 20% عن رفضهم للاتفاق، ولم يشكل 20% من المستطلعة آراؤهم موقفا حول هذه المسألة.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 68% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تدير تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية على نحو جيد؛ فيما عبّر 54% عن استيائهم من إدارة نتنياهو للأزمة، وقال 26% إنهم بالكاد راضون عن مواجهة الحكومة الإسرائيلية للأزمة، فيما عبّر 15% فقط عن رضاهم عن إدارة حكومة نتنياهو للأزمة.

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وعلى الرغم من ذلك، اعتبر 36% من الإسرائيليين أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، وقال 16% إن رئيس المعارضة، يائير لبيد، هو الأنسب للمنصب، وحل نفتالي بينيت ثالثا بنسبة وصلت إلى 15%، واقتصر داعمو غانتس على 10% من المستطلعة آراؤهم، في حين قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

استطلاع القناة 12

ووفقًا لاستطلاع القناة 12 الإسرائيلية، فإن الليكود يحصل في انتخابات تجري اليوم على 30 مقعدًا؛ يليه تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" 18 مقعدًا؛ "ثم ييش عتيد – تيلم" 16 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 15 مقعدًا؛ "كاحول لافان" 12 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" 8 مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، "شاس" 7 مقاعد؛ وأخيرًا "ميرتس" بـ5 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع تفشل 4 أحزاب من عبور نسبة الحسم، وهي حزب العمل، برئاسة عمير بيرتس، وحزب "ديريخ إيرتس" وحزب "غيشر"، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة رافي بيرتس.

وعند المقارنة بين نتنياهو وغانتس في سياق الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، يحصل نتنياهو على 43% مقابل 16% لغانتس. وعند مقارنة حظوظ نتنياهو مع فرص لبيد، يحصل الأول على 46% والأخير على 22%. فيما حقق بينيت النتائج الأفضل بالمقارنة مع نتنياهو الذي ظل متقدما بواقع 39% مقابل 24%.

وحول الاتفاق مع الإمارات وتأجيل الضم، قال 63% من المستطلعة آراؤهم إن ذلك يعتبر إنجازا لنتنياهو، فيما اعتبر 13% أنه فشل ورضخ للضغوط الأميركية. يشار إلى أن الاستطلاع أجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، وشكل عينة من 509 أشخاص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.