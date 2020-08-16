البحث عن رجل من الضفة الغربية اختفى في بحر حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّض رجل في الخمسين من عمره، من مدينة بيت لحم للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا، مساء اليوم الأحد، وانطلقت أعمال بحثٍ عنه.
وجاء في التفاصيل، أن الرجل غرق في شاطئ "ميريديان"، وأفاد شهود عيان بأن الرجل؛ شوهد يستغيث في البحر، ليختفي عن الأنظار بعدها.
ووصلت الشرطة وقوات إنقاذ للمشاركة في عمليات البحث، كما تمّ الاستعانة بمروحية، بهدف تحديد مكان الرجل.
وقالت الشرطة إنّ عمليات بحث حثيثة تجري في المنطقة، بمشاركة خفر السواحل ووحدة الغواصين.
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