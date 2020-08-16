رصد وصول 3 طائرات شحن عسكرية تركية إلى ليبيا

الأحد 16 أغسطس 2020

كشف موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في الرصد الجوي إرسال تركيا 3 طائرات شحن عسكري إلى ليبيا في ظل استمرار أنقرة في انتهاكها القرارات الدولية بشأن الأزمة في تلك البلد.



وقال الموقع إن 3 طائرات شحن عسكري وصلت، اليوم الأحد، إلى مطار مصراتة غربي ليبيا، غادرت اثنتان منها بعد تفريغ شحنتيهما.

وأضاف الموقع أن الطائرة العسكرية الثالثة -تتبع القوات الجوية التركية- من طراز لوكهيد C-130B (61-0963) قد هبطت صباح اليوم، في مطار مصراتة الليبي قادمة من مطار غازي عنتاب التركي.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وكشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق عن دفع تركيا بقيادات التنظيمات الإرهابية لمهاجمة المناطق المحررة، وترعى اجتماعات أمراء تنظيمي داعش و"الذئاب الرمادية" المصنفتين كمجموعات إرهابية.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي غربي سرت والجفرة.

حذر الجيش الوطني الليبي مرارا السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة