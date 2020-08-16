شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وتفكيك صاروخين والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم الأحد، بأن المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد تعرضت لقصف صاروخي. وأضافت المصادر أنه لم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي. فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوات الأمن عثرت على قاعدة إطلاق صواريخ في العاصمة بغداد، وفككت صاروخين اثنين كانا معدين للانطلاق في المكان ذاته.

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