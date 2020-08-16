شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرد على الاعتداءات التركية بقرارات عقابية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن بغداد اتخذت عدداً من القرارات منها "إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين الأتراك في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع زيارات المسؤولين الأتراك وفي مقدمتها زيارة وزير الدفاع التركي التي كان مقررا القيام بها".
وأوضح أن الخطاب السياسي والدبلوماسي هما السبيلان الممكنان لخفض التصعيد بين البلدين, والاتفاق على رؤية من شأنها الوصول إلى حلول مشتركة.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في بغداد مرتين متتاليتين, وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة على خلفية الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، وطالبت الحكومة التركية بالكف عنها.
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