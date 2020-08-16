شكرا لقرائتكم خبر عن 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.

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